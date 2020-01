Frauen machen Politik

Der Kreisverband Hammelburg der Europa-Union veranstaltet am Samstag, 1. Februar, ab 15 Uhr ein Frauenforum 2020 im Europa-Haus am Viehmarkt. Landesvorsitzende Dr. Claudia Conen der Europa-Union Thüringen e.V. spricht zum Thema "Ursula von der Leyen, Chefin der EU-Kommission!". Interessierte Frauen, auch Nichtmitglieder, sind willkommen. Anmeldung bis 20. Januar unter Tel.: 09732/783 09 86, Tel.: 09732/1707, Tel.: 09732/785 614 oder per Mail: europa-haus@online.de . Zur Veranstaltung sind nur Frauen zugelassen. sek