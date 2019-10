Frauen leicht in Überzahl

Die Stadt Lichtenfels zählte am 1. Oktober 20 389 Einwohner. Davon haben 1830 eine ausländische Staatsangehörigkeit. Im Vormonat waren 20 389 Einwohner in Lichtenfels gemeldet. 10 114 Einwohner der Stadt Lichtenfels sind männlichen und 10 275 sind weiblichen Geschlechts. 10 088 Einwohner gehören der katholischen Konfession, 5624 Einwohner gehören der evangelischen Konfession und 4677 Einwohner gehören sonstiger bzw. keiner Religion an. 103 Personen sind im September zugezogen, weggezogen sind 99. 17 Kinder wurden geboren (elf männlichen und sechs weiblichen Geschlechts). 15 Personen sind gestorben.

Die Einwohner der Stadt Lichtenfels teilen sich wie folgt auf die einzelnen Stadtteile auf: Buch am Forst 535, Degendorf 26, Eichig 79, Isling 409, Klosterlangheim 388, Kösten 554, Köttel 95, Krappenroth 55, Lahm 102, Lichtenfels 11 158, Mistelfeld 879, Mönchkröttendorf 129, Oberlangheim 239, Reundorf 595, Roth 471, Rothmannsthal 144, Schney 2327, Schönsreuth 168, Seubelsdorf 1110, Stetten 174, Tiefenroth 90, Trieb 567 und Weingarten 95. red