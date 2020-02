Frauen leben ihre süßen Träume aus

Beim Weiberfasching in der Angerturnhalle war die absolute Kapazitätsgrenze erreicht. Die ausgelassene Stimmung war der schlagende Beweis: Frauen sind im Fasching das bei weitem stärkere Geschlecht. Wehe, wenn sie losgelassen und - einmal so ganz ohne Männer - ihre süßen Träume leben können. "Sweet Dreams", "Süße Träume" - so lautete das Motto, das der TV Michelau für den diesjährigen Sturm der Damenwelt auf die Michelauer Faschingshochburg vorgegeben hatte. Enttäuschend für die Männerwelt, die ohnehin nicht zugelassen war, dass sich das süße Spektakel nicht auf sie bezog. Frauen scheinen doch in erster Linie von Süßigkeiten und weniger von gutgebauten Männerkörpern zu träumen.

Zum Naschen verführt

Dabei waren zumindest einige Anspielungen nicht zu übersehen, etwa bei der Formation "Brause-Pulver": "Mach was Prickelndes", "Hast du den Wodka zu meiner Brause?" oder "Voll dein Geschmack". Das klang doch richtig verheißungsvoll. Vieles spielte sich dabei nicht in, sondern auf den Köpfen der Damen ab. Knisterndes Popcorn quoll da aus den Tüten, Schokoriegel, süße Lollipops und verführerische Ferrero-Rocher-Kugeln verführten zum Naschen. Einige hatten sich in ihrer Ganzkörperkostümierung gar in Bananensplit oder süße Erdbeeren verwandelt. Bunte M & Ms bevölkerten die überfüllte Tanzfläche. Eine Halle voller süßer Träume - vielleicht war es gut so, dass die Männerwelt erst zu vorgerückter Stunde Einlass erhielt.

Bis dahin wurden die Ladys ausgezeichnet unterhalten. Seit Jahren bewährt hat sich die Stimmungsband "Deschawü" mit ihren Partykrachern, die von den Damen begeistert mitgesungen wurden.

Zu den absoluten Höhepunkten des Abends gehörte auf jeden Fall der Auftritt des Fanfarenzugs der Sankt-Georg-Pfadfinder aus Lichtenfels. Im Sturm eroberten die Musiker das begeisterte Publikum, das musikalisch "99 Luftballons" davonfliegen ließ, der Rosi im Sperrbezirk huldigte oder mit Helene Fischer "Atemlos durch die Nacht" eilte.

Natürlich hatte auch der TVM seine Überraschungen parat - und die waren absolut sehenswert. Mächtig legten sich die "Fever Bambis" in neuer Besetzung bei ihrem Showtanz ins Zeug. Seit Oktober hatten sich die Wettkampfturner des TVM auf ihren spektakulären Auftritt vorbereitet. Zumindest da wurde deutlich, dass gut gebaute Männerkörper die Damenwelt doch zu begeistern wissen, und das nicht nur wegen der schwungvollen Übungen am Pauschenpferd oder der halsbrecherischen Salti bis fast an die Hallendecke. Selbst der Vorsitzende des TVM, Clemens Weisser, der ansonsten moderierend durchs Programm führte, ließ es sich nicht nehmen, in alter Turnertradition die Beine durch die Luft zu schwingen.

Heute geht's weiter!

Auch wenn es eine lange "Weibernacht" wurde, war das Ganze erst der fulminante Auftakt für die närrischen Tage in Michelau. Nahtlos weiter geht es heute Abend um 20 Uhr in der Angerturnhalle mit dem großen Turnerfasching unter der musikalischen Regie von "DJ Wichwahn". Am Faschingsdienstag bahnt sich dann der Umzug vom Anger aus seinen Weg durch die Straßen der Korbmachergemeinde. Und die ganze Narretei gipfelt in der legendären Après-Ski-Party auf dem Anger und dem Kinderfasching in der Angerturnhalle.

Bilder vom Weiberfasching können übrigens mit folgendem Link im Internet angesehen und kostenlos unter "Öffnen" heruntergeladen werden: https://www.dropbox.com/sh/2yu14bj900172i2/AABOlTmdZBi8E-t6Z2oVmchZa?dl=0.