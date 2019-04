Der Freundes- und Förderverein Seniorenbüro mit seiner Einrichtung Treffpunkt Aktive Bürger Forchheim hat in seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt, da die bisherigen Vorsitzenden Günter Brinke und Ulrich Ummelmann nicht mehr kandidierten.

Die Nachfolgersuche war zweifach erfolgreich: Man fand zum einen zwei kompetente und engagierte Kandidatinnen und realisierte zum anderen das, wovon andere Vereine nur sprechen: Frauen in der Verantwortung und nicht nur als Quote. Wilmya Zimmermann als Vorsitzende und Anneliese Froese als Stellvertreterin wurden gewählt. Als Schatzmeister wurde Amtsinhaber Ludger Löcke wiedergewählt. In den erweiterten Vorstand gewählt wurden als Beiräte Gunda Korber, Renate Tunk, Ulrich Ummelmann, Helmut Erhardt und Klaus Friesleben.

Ausblick

Nach der Wahl folgte der Ausblick auf die geplanten Aktivitäten 2019 durch Helmut Erhardt

sowie das Schlusswort durch die neue Vorsitzende Wilmya Zimmermann, die sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen bedankte und versprach, dem auch in jeder Hinsicht gerecht werden zu wollen. red