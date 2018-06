red



Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten ein Tagesseminar zum Thema "Frauen im diakonalen Weiheamt in der katholischen Kirche?" am Samstag, 30. Juni, im Diözesanhaus an. Es beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. Nach einer Ankündigung von Papst Franziskus gab der Vatikan im August 2016 die Einrichtung einer Kommission bekannt, die das "Diakonat der Frau in der Urkirche" nochmals beleuchten solle. Wie ist der Forschungsstand? Was bedeutet das für das breitere Thema der Rolle der Frau in der Kirche? Die Leitung hat Prof. Ottmar Fuchs inne. Anmeldungen sind möglich bis Donnerstag, 21. Juni, bei den Bildungshäusern, Telefon 09571/926-0, www.14hl.de oder per Mail an info@14hl.de.