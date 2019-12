Frauen halten inne

Der Fachbereich Frauenpastoral des Erzbistums Bamberg lädt am 6. Dezember um 19 Uhr in die Institutskirche am Holzmarkt zur abendlichen Liturgie "inneHalt" ein. Der Titel lautet "Nikolaus-Päckchen". Die Abendliturgie wird von Frauen vorbereitet und durchgeführt. Die Themen orientieren sich am Jahreskreis und stehen in Bezug zur Lebenswirklichkeit von Frauen - in der Bibel, in der Geschichte und heute. Texte, Lieder und Gebete zeichnen sich aus durch eine Weite der Gottesbilder und durch eine geschlechtersensible Sprache. red