Frauen geraten in einen handfesten Streit

In der Bubenreuther Mehrzweckhalle sind in der Nacht zum Samstag gegen 1.10 Uhr zwei alkoholisierte Frauen aneinandergeraten, dabei zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte vor Ort nicht geklärt werden. Da eine der beiden Frauen wohl kurzzeitig weggetreten war, war ein Krankenwagen hinzugerufen worden, der bereits vor Eintreffen der Polizei zur Stelle war. Der Krankenwagen konnte jedoch den Einsatzort, ohne die Frau an Bord zu haben, wieder verlassen. pol