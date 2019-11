Frauen für gutes Klima in Forchheim

Lisa Badum, Grünen-Bundestagsabgeordnete für Forchheim und Bamberg, und Barbara Poneleit, Kreisvorsitzende der Forchheimer Grünen, laden zum "Grünen Frauenstammtisch" ein. Gemeinsam mit interessierten Frauen wollen sie darüber diskutieren: Was können Frauen für ein gutes Klima in Forchheim tun und was wird schon getan? Der Stammtisch findet am Samstag, 9. November, von 11 bis 13 Uhr im Grünen-Büro, Paradeplatz 19, statt. red