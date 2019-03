Frauen frühstücken bei der EfG

Innehalten, zuhören, sich mit anderen Frauen austauschen, neue Energie tanken, ein üppiges Frühstücksbüfett genießen - all das können die Teilnehmerinnen am Samstag, 16. März, in den Räumen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (efG) in Scheuerfeld beim diesjährigen Frauenfrühstück tun. Das Thema des dazugehörigen Vortrags lautet "Behüte Dein Herz". Referentin ist die gelernte Krankenschwester Annegret Bossmeyer, die seit 1998 in der christlichen Lebensgemeinschaft in Schloss Craheim lebt und wirkt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. red