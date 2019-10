Frauen fliegen aus

Die Jahresfahrt der BBV-Frauengruppen Kulmbach, Bayreuth und Münchberg führt am 29. Oktober nach Saalfeld. Erste Station ist in Neuhaus am Rennweg bei der Firma Greiner-Glas. Dann geht es weiter nach Saalfeld zum Mittagessen, im Anschluss werden die Saalfelder Feengrotten besichtigt. Hierzu sind warme Kleidung und festes Schuhwerk notwendig. Zum Abschluss wird die Schokoladenfabrik Stollwerck besichtigt. Anmeldungen und weitere Informationen im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach, Telefon 09221/5007-0 (vormittags). Zusteigemöglichkeit besteht in Himmelkron (Frankenfarm), Brücklein (Pendlerparkplatz), Kulmbach (Landratsamt) und Kronach (Fröschbrunn). Die genaue Uhrzeit wird bei der Anmeldung mitgeteilt. red