Frauen-Elite zu Gast in Coburg

Heute Abend ist es soweit: Der Startschuss für die Europameisterschafts-Qualifikation der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Damen wird angepfiffen Und zwar um 18.45 Uhr in der HUK-Coburg Arena.

Die Vorfreude auf das erste Länderspiel in der neuen Saison ist groß: Die nationale Frauen-Elite trifft auf Weißrussland. Karten für die Partie gibt es noch an der Abendkasse genügend. Die Organisatoren hoffen auf eine tolle Atmosphäre in der Vestestadt und sind guter Dinge, dass rund 2000 Zuschauer den Weg in den Coburger Sporttempel finden.

"Wir freuen uns auf das Heimspiel in Coburg", Trainer sagt Henk Groener. "Unser Ziel ist mit Unterstützung unseres Publikums ganz klar ein Erfolg gegen Weißrussland. Das ist ein unangenehmer Gegner. Wir möchten die erste Doppel-Runde der Qualifikation für die EHF EURO 2020 mit optimaler Ausbeute beenden und mit Blick auf die WM weitere Fortschritte schaffen."

Für die ersten Schritte in Richtung EHF EURO 2020 in Dänemark und Norwegen (4. bis 20. Dezember) hat der Niederländer seinen Kader bekannt gegeben: 16 Spielerinnen sind heute Abend im Einsatz.

Bereits im Oktober 2015 in Coburg

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitänin Kim Naidzinavicius. Insgesamt 14 der 16 Akteurinnen waren auch im Juni bei den WM-Play-offs gegen Kroatien dabei, wo die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Japan perfekt gemacht wurde. Zuletzt war eine deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Oktober 2015 Gast in der HUK Coburg Arena:

Damals feierte die DHB-Auswahl zum Qualifikationsstart für die EHF EURO 2016 vor 2024 Zuschauern einen 29:18-Erfolg gegen die Schweiz.

Deutschland und Weißrussland standen sich bisher sieben Mal gegenüber - mit bisher sechs Siegen für DHB-Teams und einem Unentschieden. Beide Nationen trafen bereits in den Qualifikationen für die EM-Turniere 2010 (30:26 und 35:24) und 2012 (27:19 und 33:26) aufeinander.

Bereits am bevorstehenden Sonntag muss die DHB-Auswahl im Pallati i Rinise dhe Sportit in Pristina gegen den Kosovo antreten. Im März kommt es zu zwei Vergleichen mit Slowenien, die Qualifikation endet im Mai mit den Rückspielen gegen Weißrussland und den Kosovo.

Die ersten beiden Teams jeder der sieben Gruppen qualifizieren sich für die EHF EURO 2020 in Dänemark und Norwegen stattfindet. Spielorte sind dann Trondheim, Stavanger und Oslo in Norwegen sowie Herning in Dänemark. Norwegens Hauptstadt Oslo wird auch Schauplatz des mit Spannung erwarteten Finalwochenende sein. ct