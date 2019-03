Frauen blickten in Haßfurt auf Slowenien

In über 120 Ländern haben christliche Frauen am 1. März den Weltgebetstag gefeiert. In diesem Jahr stand Slowenien im Blickfeld. Über Konfessionsgrenzen hinweg engagierte sich auch der katholische Frauenbund Haßfurt in der Bewegung des Weltgebetstages und feierte im Pfarrsaal.

Das Motto lautete: "Kommt, alles ist bereit." Eine Aussage, die das Land Slowenien als gastfreundlich und hilfsbereit bezeichnet. Mit musikalischer Unterstützung der Gruppe "Saitwärts" lud der Frauenbund zum Dankgottesdienst ein. Emotionale Lieder und Gebete, die zu Herzen gingen, regten zum Nachdenken an. Stellvertretend für slowenische Frauen berichteten Leiterin Charlotte Seitz, Christine Männer, Irmtraut Neubert, Heidi Walla, Miriam Ruff und Annegret Hunger über das Land. Inszeniert wie ein kleines Theaterstück schlüpften die Frauen in verschiedene Rollen. Dies stieß auf große Bewunderung bei den Gästen der Feier. Die "Sloweninnen" öffneten die Augen für Menschen in Bedrängnis, für Traurigkeit und Schönheit, sowie für die Schöpfung und für die Natur. ee