"Kommt, alles ist bereit!" - Unter diesem Motto wird heuer in Stadtsteinach Weltgebetstag gefeiert, der dieses Jahr von Frauen aus Slowenien vorbereitet wurde. Frauen beider Konfession aus Rugendorf, Wartenfels und Stadtsteinach werden am Freitag, 1. März, in der katholischen Pfarrkirche St. Michael Stadtsteinach den Gottesdienst gestalten. Im Anschluss sind alle herzlich in das Pfarrheim neben der Kirche eingeladen. In geselliger Runde können Kostproben der slowenischen Küche genossen werden, außerdem steht eine kleine Auswahl von fair gehandelten Produkten zum Verkauf.

Es gibt einen Pendelbus in die umliegenden Gemeinden, Abfahrt ist um: 18.10 Uhr in Reichenbach, 18.15 Uhr Altenreuth, 18.20 Uhr Wartenfels, 18.25 Uhr Zettlitz, 18.30 Uhr Losau, 18.40 Uhr Rugendorf, Dorfplatz. Die Rückfahrt in die umgekehrte Richtung ist ab St. Michael, Stadtsteinach um 21 Uhr. red