Der Frauenbund von St. Anna Forchheim lädt für Donnerstag, 19. September, um 16 Uhr zu einer Besichtigung des Hofladens der Familie Singer in Hausen ein. Es werden Fahrgemeinschaften dorthin gebildet. Treffpunkt hierfür ist um 15.30 Uhr am Parkplatz von St. Anna in Forchheim. Anschließend ist noch ein gemütliches Beisammensein in der Gaststätte Dippacher in Poppendorf geplant. red