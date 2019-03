Frauen auf Wallfahrt

Zur 23. Fußwallfahrt der Frauen nach Gößweinstein am 26. und 27. April sind alle Frauen eingeladen. Auszug ist am Freitag, 26. April, um 12 Uhr aus der kath. Kirche in Gundelsheim. Übernachtet wird in Veilbronn. Am Samstag, 27. April, um 8 Uhr ist Abmarsch zur zweiten Etappe durchs Wiesenttal nach Gößweinstein, wo um 15 Uhr das Wallfahrtsamt in der Basilika gefeiert wird. Es besteht die Möglichkeit, sich am Freitag bis 15 Uhr in Melkendorf bzw. am Samstag um 8 Uhr in Veilbronn der Wallfahrt anzuschließen. Die Heimfahrt organisieren die Teilnehmerinnen in eigener Regie. Anmeldung bis 7. April bei Gabriele Bleier, Telefon 0951/42841 (Anrufbeantworter) oder E-Mail g-bleier@t-online.de. red