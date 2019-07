Frau wurde bei Unfall leicht verletzt

Auffahrunfall mit Folgen: Auf der Autobahnausfahrt bei Machtilshausen kam es am Montagabend zu einem Unfall als eine Skoda-Fahrerin an der Einmündung zur B 287 halten musste und der nachfolgende 38-jährige Fahrer eines VW dies zu spät merkte. Die Skoda-Fahrerin erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sowohl ihr Sohn als auch die beiden Kinder des 38-Jährigen auf der Rücksitzbank und der Unfallverursacher selber blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 3000 Euro. pol