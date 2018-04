Frau wollte sich nicht behandeln lassen

Weil sich eine alkoholisierte 31-jährige Frau am Donnerstag nicht im Krankenhaus behandeln lassen wollte, geriet sie mit ihrem Freund vor dem Krankenhaus in einen Streit. Dabei kam es zwischen dem Pärchen zu einer Rangelei und die Polizei musste anrücken. Die Frau konnte von den Beamten schließlich beruhigt werden und begab sich schließlich doch noch in die Obhut der Ärzte. pol