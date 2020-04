Frau wirft Marihuana aus Fenster

Marihuana warf eine Frau in Küps aus dem Fenster, als die Lichtenfelser Polizei am Dienstag in ihrem Haus einen Durchsuchungsbeschluss vollziehen wollte. Die Beamten entdeckten noch weitere Drogen und ermitteln nun gegen die Frau und ihren Sohn.

Zunächst ging es den Polizisten um den Vollzug eines Durchsuchungsbeschlusses in anderer Sache. Als die Beamten sich nach einem kurzen Gespräch mit der Küpserin bereits in dem Anwesen befanden, erkannten sie beim Betreten eines Zimmers, dass die Frau in einem vermeintlich unbeobachteten Moment mehrere Kunststoffdosen aus einem Fenster warf. Wie sich herausstellte, befand sich darin Marihuana. Mit Unterstützung eines Diensthundes durchsuchten die Polizisten die restlichen Wohnräume. Dabei entdeckten sie weitere Behältnisse und stellten insgesamt Marihuana im unteren dreistelligen Grammbereich sicher.

Kurz darauf kam auch der erwachsene Sohn der Frau nach Hause. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ermittelt nun die Kriminalpolizei Coburg gegen ihn und seine Mutter wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz. pol