Frau wird im Auto eingeklemmt

Auf Höhe des Sportplatzes Schmölz kam es am Montagabend um 19.20 Uhr zu einem folgenschweren Unfall. Eine 20-jährige Frau befuhr nach Darstellung der Polizei mit einem Pkw Seat Mii die Staatsstraße 2200 und verließ diese an der mittleren Abfahrt Schmölz. Im Anschluss wollte die Frau mit dem Firmenwagen in die KC 13 einbiegen und übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 22-Jährigen, der auf der Kreisstraße in Richtung Schmölz unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Während sich der BMW-Fahrer nur leichte Verletzungen zuzog, wurde die Frau im Seat eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Dazu wurde auch das Dach entfernt. Die Unfallverursacherin erlitt mehrere Frakturen im Bein- und Beckenbereich und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Kronach gebracht. Der Verkehr musste für längere Zeit von den eingesetzten Feuerwehren Küps, Schmölz, Tüschnitz und Johannisthal geregelt werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. pol