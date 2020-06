Frau wird attackiert und schreit um Hilfe

Ein Beziehungsstreit zwischen einem 36-Jährigen und dessen 23-jähriger Lebensgefährtin uferte am Mittwochnachmittag in der Coburger Straße aus. Als der 36-Jährige begann seine Freundin körperlich zu attackieren, schrie diese um Hilfe. Mehrere Passanten trennten die Streithähne. Dies ließ der 36-Jährige jedoch nicht auf sich sitzen und verpasste einem der zu Hilfe Kommenden eine Ohrfeige. Ein vorbeifahrender Motorradfahrer erkannte die Situation, hielt an und wollte die Polizei per Notruf von dem Vorfall informieren. Daraufhin ging der aggressive 36-Jährige auf diesen los und versuchte, den Motorradfahrer mit der flachen Hand zu schlagen. Der wehrte den Schlag allerdings ab. Der 36-Jährige flüchtete daraufhin. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun in einem Fall wegen Körperverletzung und in zwei Fällen wegen versuchter Körperverletzung. pol