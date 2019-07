Am Sonntag wurde um 2.15 Uhr eine junge Frau von zwei unbekannten Männern auf der Unteren Brücke geschubst und dann in der Austraße auch noch geschlagen und getreten. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Die beiden Täter waren in Begleitung von einem weiteren Mann und einer Frau. Die Bamberger Polizei sucht nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0951/9129210 zu melden. pol