Eine Rentnerin erschien am Montagnachmittag auf der Dienststelle der Polizei und meldete den Verlust ihrer grauen Trachten-Handtasche samt Inhalt. Sie war zwischen 14 und 14.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Unteren Marktstraße 1, und nach dem Besuch des Geschäftes war die Handtasche weg. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. Der Finder der Tasche soll diese bitte zum Fundamt bringen. pol