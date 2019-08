Rannungen vor 14 Stunden

Verletzt

Frau verliert Kontrolle über Pkw

Eine 19-Jährige war am Donnerstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, auf der Kreisstraße KG 8 von Rannungen in Richtung Rottershausen mit ihrem Auto unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die ...