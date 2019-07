Frau verletzt sich bei Sturz vom Rad

Mehrere Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung zog sich eine 46-jährige Coburgerin am Sonntag gegen 12.30 Uhr bei einem Sturz von ihrem Fahrrad bei Mirsdorf zu. Die 46-Jährige und ihr Begleiter wollten mit ihren Fahrrädern am Ortsschild von Mirsdorf von der Asphaltstraße in einen geschotterten Feldweg abbiegen. Bei der Kurvenfahrt rutschte die Dame auf dem Schotter weg und stürzte vom Rad, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Die Frau wurde von Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. Am Fahrrad selbst entstand ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro.pol