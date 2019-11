Frau verletzt nach Sturz mit E-Bike

Ohne Fremdverschulden stürzte eine 40-jährige Frau am Sonntagnachmittag beim Überqueren eines Bordsteins in der Kissinger Straße von ihrem E-Bike. Von der Sinnflut kommend wollte sie Richtung Römershag stadtauswärts radeln und überfuhr dazu den Bordstein des Gehwegs in der Kissinger Straße. Beim Sturz fiel sie mit dem Gesicht auf die Bordsteinkante und zog sich erhebliche Gesichtsverletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eingeschränkte Fahrtüchtigkeit. Zur Klärung wurde eine Blutentnahme angeordnet. pol