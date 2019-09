Frau unsittlich berührt

Wegen eines Sexualdelikts ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg: Ein bislang Unbekannter hatte am frühen Samstagmorgen im Stadtgebiet eine Frau gegen ihren Willen im Genitalbereich berührt. Die Frau befand sich gegen 1 Uhr in der Luitpoldstraße gegenüber der Hauptpost. Dort traf sie auf drei Männer, die sie in ein Gespräch verwickelten. Einer der Unbekannten fasste sie dabei unvermittelt von hinten an und griff ihr mit der Hand in den Schritt. Sie befreite sich und flüchtete von der Örtlichkeit.

Bezüglich des Täters konnte sie nur angeben, dass er ein rotes Oberteil trug. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Bamberg hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Samstagfrüh in der Luitpoldstraße Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0951/9129-491 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. red