"Frau und Beruf": Vom achtsamen Umgang mit sich selbst

Mit vielen interessanten Themen startet am 4. Februar wieder die Reihe "Frau und Beruf" als gemeinsames Angebot der Beratungsstelle für Arbeitslose, der Gleichstellungsstelle des Landkreises und des Jobcenters. Das aktuelle Programm unter dem Motto "Frauen auf Erfolgskurs" bietet eine Fülle von Seminaren, die den Teilnehmerinnen das Rüstzeug für den erfolgreichen Wiedereinstieg ebenso vermitteln, wie ganz praktische Qualifikationen, die im beruflichen Alltag notwendig sind.

Teilnahme kostenlos

Die Veranstaltungen finden immer dienstags in der Beratungsstelle für Arbeitslose, Kronacher Straße 9 in Kulmbach, statt, beginnen in der Regel um 9 Uhr und dauern drei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich.

Den Auftakt bestreitet Referentin Anke Gaidzik am 4. Februar mit dem Seminar "Coach dich selbst". Am 11. Februar steht der "Gute Umgang im Team" im Mittelpunkt. Referentin Marsha Cox erarbeitet mit den Teilnehmerinnen Strategien, um das eigene Arbeitsumfeld positiv zu gestalten.

Dress for success

Am 18. Februar heißt es "Dress for success - Ihr überzeugender Auftritt". Imageberaterin Christiane Rebhan informiert über die kommunikative Wirkung von Kleidung und Farben. Zu diesem Seminar kann gerne ein aktuelles Bewerbungsoutfit zur Analyse mitgebracht werden.

Wie die Herausforderung "Wiedereinstieg" oder "Stellenwechsel" in der zweiten Lebenshälfte gut gelingen kann, erfahren die Teilnehmerinnen am 3. März. Referentin Bettina Landes informiert im Seminar "Beruflicher Wiedereinstieg oder Jobwechsel mit 50+ - trauen Sie sich!" über die wichtigsten Punkte, die es zu dabei zu beachten gilt.

Am 10. März heißt es "Motiviert sein, aber wie?". Gemeinsam mit Referentin Angela Holzhäuer erarbeiten die Teilnehmerinnen Strategien, die dabei unterstützen, die eigenen positiven Kräfte zu aktivieren, um motiviert die beruflichen Herausforderungen anzugehen.

Im Seminar "Perspektivwechsel - was erwarten Personalverantwortliche im Vorstellungsgespräch" am 17. März gibt Susanne Schinke, Personalleiterin der Gedikom GmbH aus Bayreuth wertvolle Tipps zur gezielten Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch.

Das Thema "Achtsamkeit" steht im Seminar am 24. März im Mittelpunkt. Referentin Martina Maier identifiziert bei "Raus aus der Stressfalle - mit Achtsamkeit den Energieräubern auf der Spur" gemeinsam mit den Teilnehmerinnen mögliche Energiefresser. Es geht um positiven und negativen Stress und um Strategien, die dabei helfen, dem "täglichen Wahnsinn" gelassener begegnen zu können.

Referentin Corinna Stenzel geht im Seminar "Ja, ich kann's! - Umgang mit Selbstzweifeln und Befürchtungen im Bewerbungsprozess" am 31. März auf typische Hemmschwellen ein, die bei einer Bewerbung negativ wirken können. Die Teilnehmerinnen lernen, ihre Befähigung für die jeweilige Stelle gut und realistisch einzuschätzen und Bewerbungen mit Selbstvertrauen anzugehen.

Anpacken statt aufschieben

Zum Abschluss der Frühjahrsreihe ist am 21. April Referentin Sigrid Engelbrecht mit ihrem Seminar "Wenn nicht jetzt, wann dann? - Anpacken statt Aufschieben" zu Gast. Sie gibt Tipps, wie es gelingt, gute Vorsätze trotz innerer Widerstände erfolgreich in die Tat umzusetzen.

Anmeldungen für die Seminare sind ab 14. Januar bei der Beratungsstelle für Arbeitslose, Kronacher Straße 9, unter der Telefonnummer 09221/4377 möglich. Der ausführliche Programmflyer ist unter anderem auch im Landratsamt Kulmbach sowie im Jobcenter Kulmbach und in allen Rathäusern des Landkreises erhältlich bzw. steht unter www.landkreis-kulmbach.de oder www.jobcenter-kulmbach.de zum Download bereit. red