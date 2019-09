Frau überschlägt sich mit ihrem Auto

Verletzungen erlitt eine junge Autofahrerin bei einem spektakulären Unfall nahe Bundorf. Am Mittwoch gegen 7 Uhr befuhr die 21-jährige Frau mit ihrem Peugeot die Kreisstraße bei Neuses. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Graben. Nachdem sich der Pkw mehrfach überschlagen hatte, blieb er auf dem Fahrzeugdach liegen. Ein 50-jähriger Verkehrsteilnehmer kam kurz darauf an die Unfallstelle, leistete vorbildlich Erste Hilfe und verständige die Rettungsleitstelle. Die verletzte junge Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Meininger Klinik gebracht. Am Auto entstand Totalschaden für rund 10 000 Euro. Die Feuerwehr Bundorf war im Einsatz. red