Frau überrascht Einbrecher

Auf frischer Tat ertappte am späten Freitagabend eine Bewohnerin in Pödeldorf einen Einbrecher, der in ihr Wohnhaus eingestiegen war. Der Täter entkam trotz sofortiger Fahndung unerkannt.

Der Einbrecher drang am Freitag kurz vor 22 Uhr in das freistehende Einfamilienhaus "An der Kühruh" gewaltsam über ein aufgehebeltes Fenster ein. Anschließend erbeutete er Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Bewohnerin, die zu diesem Zeitpunkt nach Hause kam, überraschte den Täter. Während die erschrockene Frau zu einem Nachbarn flüchtete und die Polizei verständigte, entkam der Einbrecher mit seiner Beute unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (0951/9129-491) in Verbindung zu setzen. pol