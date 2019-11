Frau trifft Jugendlichen da, wo es weh tut

Nicht sehr ladylike hat sich eine 31-Jährige am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Uehlfelder Bahnhofstraße benommen. Nach einem verbalen Streit mit einem 16-jährigen Fahrradfahrer, dessen Musikbox ihr zu laut war, versetzte die Frau dem jungen Mann einen Kniestoß in die Genitalien und beleidigte ihn unflätig. Einem 17-jährigen Zeugen des Vorfalls gelang es, die Situation bis zum Eintreffen der Polizei zu beruhigen. Die nicht alkoholisierte Frau muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. pol