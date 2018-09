Frau stürzt von Pedelec

Eine 68-Jährige fuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem Pedelec die Obere Saline entlang. Aus Unachtsamkeit kippte sie nach Polizeiangaben nach rechts weg und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich am Knie. Ein Passant verständigte den Rettungswagen, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. pol