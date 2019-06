Zu einem Fahrradunfall, bei dem sich eine junge Frau leicht verletzte, kam es am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr im Ortsteil Oberrodach. Die Radlerin befuhr mit ihrem Cube-Fahrrad die leicht abschüssige Straße "Am Gäßlein" in südwestliche Richtung und stürzte beim Abbiegen nach links in die Eubigstraße ohne Fremdeinwirkung. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.