Frau stürzt beim Putzen aus dem Fenster

Eine 55-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag beim Fensterputzen bei einem Sturz aus rund drei Metern Höhe schwer verletzt worden. Die Frau hatte am späten Nachmittag beim Fensterputzen aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht verloren und ist auf den angrenzenden, gepflasterten Hof gestürzt. Sie wurde zunächst in einem Rettungswagen behandelt und anschließend aufgrund der schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, teilt die Polizei Bad Brückenau mit. pol