Frau steckte Kosmetik ein

Am Donnerstagmittag entwendete eine 27-jährige Frau in einem Drogeriemarkt in der Friedhofstraße in Hammelburg Kosmetikartikel im Gesamtwert von knapp 52 Euro. Beim Verlassen des Geschäftes lösten die Warensicherungsetiketten Alarm aus. Bei der Durchsuchung ihrer Tasche wurde noch weiteres Diebesgut aufgefunden, bei denen die Klebeetiketten teilweise entfernt wurden, heißt es im Polizeibericht. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem erhält die Frau ein Hausverbot in dem Drogeriemarkt. pol