Frau sein in der Politik

Wie kann ich mich als Frau behaupten? Wie kann ich mich in der Kommunalpolitik selbstbewusst einbringen und auch in Männerrunden sicher auftreten? Und wie kann Gleichstellung im Alltag umgesetzt werden, ohne Männer vor den Kopf zu stoßen und sie im besten Fall sogar mit ins Boot zu holen? Das möchte die Bundestagsabgeordnete Lisa Badum (Bündnis 90/Die Grünen) im Rahmen eines Workshops bereden und bekommt renommierte Unterstützung von der Politikwissenschaftlerin Uta Kletzing. Das Treffen findet am kommenden Samstag, 14. September, von 11 bis 17 Uhr im Wahlkreisbüro in der Luitpoldstraße 17 statt. Anmeldung per E-Mail an: lisa.badum.wk@bundestag.de. red