Frau mit über zwei Promille unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend wurde in der Münnerstädter Straße gegen 20.30 Uhr bei einer Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Aufgrund des hohen Wertes musste eine Blutentnahme auf der Polizeiinspektion durchgeführt werden. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei weiter. pol