Frau missachtet die Vorfahrt

Eine 35-jährige Heßdorferin hat am Dienstag gegen 18.30 Uhr in Hannberg die Vorfahrt missachtet, als sie aus der Röhracher Straße nach links in Richtung Heßdorf abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit einer 26-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Forchheim, die sich auf der Vorfahrtsstraße in Fahrtrichtung Niederlindach befand. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Verursacherin muss mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.