Das Rad einer 22-jährigen Coburgerin ist verschwunden. Die junge Frau hatte es am Freitagnachmittag im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Judengasse abgestellt. Am Sonntagnachmittag musste sie feststellen, dass das Fahrrad der Marke Cube nicht mehr dort war. Den Entwendungsschaden bezifferte die Geschädigte mit circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0. pol