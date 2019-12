Frau leicht verletzt bei Auffahrunfall

Zwei Autofahrerinnen waren am Donnerstag , gegen 6.40 Uhr, auf der B 287 in Richtung Autobahnzubringer bei Burglauer unterwegs. Aufgrund eines Wildunfalles vor ihnen musste die 40-jährige Lenkerin eines Seats abbremsen. Die nachfolgende 20-jährige VW-Fahrerin hatte vermutlich einen zu geringen Sicherheitsabstand eingehalten und konnte nicht rechtzeitig anhalten. Sie fuhr auf den Seat auf, wodurch die 40-Jährige leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen ist rund 800 Euro Schaden entstanden, teilt die Polizei Bad Neustadt mit. pol