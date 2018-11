Frau kommt mit Diebesgut nicht weit

Kosmetikartikel im Wert von 17,98 Euro wollte eine 51-jährige Frau aus Coburg in einem Einkaufsmarkt in der Coburger Straße am Samstagmittag entwenden. Ein Mitarbeiter wurde allerdings auf die Dame aufmerksam und sprach diese an, als sie, ohne zu zahlen, das Geschäft verlassen wollte. Die über den Vorfall informierte Polizei nahm den Ladendiebstahl auf.