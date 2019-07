Frau hatte sich in der Nacht verlaufen

Besorgt hat sich ein Mann am Sonntag gegen 7 Uhr an die Hammelburger Polizei gewandt, um seine Frau als vermisst zu melden. Das Ehepaar war mit einem Wohnmobil nach Hammelburg gekommen und hatte auf einem Parkplatz übernachtet. Die Frau, die gesundheitliche Probleme hatte, war gegen 4 Uhr nach draußen gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Doch die Polizei konnte wenig später schon Entwarnung geben. In Obereschenbach hatte ein Mann die Frau aufgelesen, die sich vermutlich wegen ihres verwirrten Zustandes verlaufen hatte, wie es im Polizeibericht heißt. Dank seines beherzten Eingreifens habe der Obereschenbacher eine Personensuche in großem Stil vermieden, so das Lob der Polizei. pol