Frau flippt in WC-Anlage völlig aus

In einer öffentlichen Toilettenanlage im Stadtzentrum von Erlangen ist es am Mittwoch gegen 20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zunächst geriet die spätere Täterin, eine 21-jährige Frau, mit der Reinigungskraft der WC-Anlage in eine verbale Streitigkeit. Die 21-Jährige wollte die Einrichtung unentgeltlich nutzen, was der Putzkraft missfiel.

Von der 21-Jährigen ausgehende, zunächst verbale Beleidigungen steigerten sich über direktes Anspucken bis hin zu körperlichen Attacken, teilt die Polizei mit. Letztendlich schlug die junge Frau mit einer befüllten Tasche auf die Reinigungskraft ein.

Auch ein 52-jähriger Zeuge, der schlichtend eingreifen wolle, wurde zum Ziel der Aggressionen. Der Mann wurde mit einer etwa drei Kilogramm schweren Sporttasche malträtiert. Die beiden Geschädigten klagten nach den Angriffen über Schmerzen im Oberkörper- sowie Kopfbereich. Die Schlägerin wurde noch am Tatort von alarmierten Polizeistreifen festgenommen.

Die 21-Jährige aus Osteuropa musste auf Weisung der verständigten Staatsanwaltschaft einen Zustellungsbevollmächtigten im Inland für das weitere Strafverfahren benennen. Erst danach durfte sie die Polizeiwache verlassen. Gegen die junge Frau wird in zwei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Beleidigung ermittelt. pol