Dass ihr Führerschein bereits sichergestellt war, hinderte eine Autofahrerin am frühen Mittwochmorgen in Weisendorf nicht daran, sich trotzdem hinters Steuer zu setzen. Eine Streife der Polizeiinspektion Herzogenaurach traf die Frau fahrenderweise an. Die Beamten stellten daraufhin ihre Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen sie ein.