Frau fährt mit 2,7 Promille in die Hecke

Eine stark alkoholisierte Frau aus dem Landkreis Forchheim ist mit ihrem Auto am Donnerstagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bräuningshof und Bubenreuth am Ortsanfang von Bubenreuth aus nicht nachvollziehbarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie blieb dann in einem Privatgrundstück an einer Hecke mit ihrem total beschädigten Auto stehen. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 12 500 Euro. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Wert von über 2,7 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Frau kam zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik.