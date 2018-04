Frau fährt gegen Mauer, Auto kippt zur Seite

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag hat eine 57-jährige Frau aus Marloffstein (Kreis Erlangen-Höchstadt) ihr Auto in der Hauptstraße in Marloffstein laut Zeugenaussagen plötzlich bis zum Stillstand abgebremst, löste dann wieder die Bremse und fuhr langsam weiter. Laut einem Zeugen fuhr das Auto nach links, stieß dort gegen eine Mauer, fuhr dann wieder nach rechts und kippe zur Seite um. Die 57-jährige Frau konnte sich zwar noch selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber trotzdem durch den Rettungsdienst in eine Klinik nach Erlangen zur weiteren Untersuchung gebracht. Am Wagen selbst entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallursache konnte laut Bericht der Polizeiinspektion Erlangen-Land allerdings bislang nicht abschließend geklärt werden.