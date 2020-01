Uehlfeld vor 18 Stunden

Frau fährt auf stehendes Auto auf

Bei einem Unfall am Dienstag gegen 13.20 Uhr in der Bamberger Straße in Uehlfeld ist eine Unfallbeteiligte verletzt worden und musste deshalb ins Krankenhaus Höchstadt eingeliefert werden. Darüber hin...