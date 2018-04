Bamberg vor 15 Stunden

Frau erleidet bei Auffahrunfall Schock

Von der Memmelsdorfer Straße wollte am Dienstagabend ein BMW-Fahrer rechts in die Villachstraße abbiegen. Wegen eines Radfahrers, der geradeaus unterwegs war, musste er abbremsen, was wiederum ein dah...