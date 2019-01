Frau Ecclesia gastiert mit Wortwitz

Die Autorin und Schauspielerin Heike Bauer-Banzhaf schlüpft in ihrem Monodrama in die Rolle einer nachdenklich-humorvollen Ecclesia. Frau Ecclesia, die Kirche in Person, das Gesicht der Firma Gott & Sohn, soll den modernen Erfordernissen angepasst werden. Sie gelangt mit dem nötigen Schuss Selbstironie und mit durchdachtem Wortwitz zu erstaunlichen Einsichten. Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr in der Philippuskirche, Buger Straße 74. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch. Der Eintritt ist frei, Spenden für Donum Vitae sind erbeten, teilen die Veranstalter mit. red