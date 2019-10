Kurz nach dem Betriebsende kam es in einer Diskothek in der Alten Kissinger Straße zu einem Streit zwischen zwei männlichen Personen. Als eine 21-Jährige den Streit schlichten wollte, richteten sich die Aggressionen eines der beiden Streithähne gegen sie. Der 28-Jährige beschimpfte die junge Frau, spuckte sie an und schlug ihr schließlich ins Gesicht. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. pol