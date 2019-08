Frau bei Wildunfall an der Hand verletzt

Mit einem Wildschwein ist der Fahrer eines Audi 4 auf der Staatsstraße von Unterebersbach nach Steinach zusammengestoßen. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang von Unterebersbach rannte das Tier in der Nacht zum Sonntag von links auf die Straße. Es wurde prompt vom Pkw erfasst und getötet. Der Fahrer blieb unverletzt, die 32-jährige Beifahrerin verletzte sich aber an der rechten Hand. Sie wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in eine Klinik nach Bad Neustadt gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei diesem Wildunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, schätzt die Polizei. pol